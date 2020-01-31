У африканцев обнаружили гены неандертальцев

Около 55 тыс. лет назад Homo sapiens покинули Африку и оказались в Евразии. Там произошло скрещивание с неандертальцами, которые в то время жили на территории Европы и Средней Азии.

Современные люди унаследовали 1-2% ДНК неандертальцев

Ранее у жителей Африки данного гена не находили.

"Эпизоды скрещивания между людьми и неандертальцами были уже после того, как люди покинули территорию Африки", — утверждали ранее ученые.

Исследования американских ученых в корне меняют эту теорию, так как с помощью совершенного вычислительного метода в геноме африканцев обнаружили ДНК неандертальцев.

В результате анализа выяснилось, что все современные люди, в том числе и африканцы, имеют гены неандертальцев. Таким образом, ученые выяснили, что, так как у африканцев в предках были неандертальцы, они уже не скрещивались с ними позже.

Ученые пока не могут объяснить, как неандертальцы оказались в Африке.