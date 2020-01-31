Известно, что специалисты NASA скрывают правду о Марсе и его обитателях.

О том, по каким причинам это делается, в интервью "Правде.Ру" рассказал уфолог Ассоциации независимых исследователей Юрий Сенькин.

"Я могу сказать так: любое государство, которое проводит исследования, вкладывает в них свои деньги и экономические ресурсы, что очень затратно.

Никто не будет делиться какой-то информацией просто так. Должен быть или обмен технологиями, тогда страна что-то получает взамен, или эта информация, которая будет использоваться для совместных исследований.

Если даже американцы находят что-то в Космосе, они не будут делиться этой информацией. NASA всегда секретили все.

На Марсе, конечно, что-то есть: какие-нибудь остатки древних объектов инопланетного характера. Марс — законсервированная планета уже в течение сотен миллионов лет. На ней сейчас нет жестких климатических условий, как на Венере, где постоянно резко меняется климат, и идут дожди серной кислоты.

На Марсе могут быть выветривание почвы, эрозии, перепад температуры, но не настолько серьезный, как на Венере. Естественно, там нереально что-то даже сфотографировать, потому что изменения такие будут, что невозможно будет ничего увидеть.

Не исключено, что Марс действительно был когда-то обитаем, почему бы и нет, просто мы об этом не знаем. Мы до сих пор даже не можем разобраться, откуда мы появились на планете Земля", — заключил эксперт.