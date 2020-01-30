Палеонтологи отсканировали череп предка динозавров

Предок динозавров из рода гаряиний обитал на Земле 250 млн лет назад. Ученые изучили его череп.

Что выяснили палеонтологи?

"Нам удалось изучить мелкие анатомические детали и проследить эволюцию мозга в отдельно взятой группе архозавров", — сообщили ученые.

Около 250 млн лет назад на вершине пищевой пирамиды находились эритрозухиды, которых считают предками динозавров и крокодилов. Гаряиний — самый ранний из родов семейства.

Палеонтологам удалось создать фотореалистичную трехмерную реконструкцию. Специалисты провели сканирование зубов.

Ранее "Правда.Ру" писала об открытии нового вида гигантского птицеподобного динозавра.