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Палеонтологи отсканировали череп предка динозавров

Наука

Предок динозавров из рода гаряиний обитал на Земле 250 млн лет назад. Ученые изучили его череп.

Что выяснили палеонтологи?

"Нам удалось изучить мелкие анатомические детали и проследить эволюцию мозга в отдельно взятой группе архозавров", — сообщили ученые.

Около 250 млн лет назад на вершине пищевой пирамиды находились эритрозухиды, которых считают предками динозавров и крокодилов. Гаряиний — самый ранний из родов семейства.

Палеонтологам удалось создать фотореалистичную трехмерную реконструкцию. Специалисты провели сканирование зубов.

Ранее "Правда.Ру" писала об открытии нового вида гигантского птицеподобного динозавра.

динозавры палеонтологи
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