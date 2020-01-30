Предок динозавров из рода гаряиний обитал на Земле 250 млн лет назад. Ученые изучили его череп.
"Нам удалось изучить мелкие анатомические детали и проследить эволюцию мозга в отдельно взятой группе архозавров", — сообщили ученые.
Около 250 млн лет назад на вершине пищевой пирамиды находились эритрозухиды, которых считают предками динозавров и крокодилов. Гаряиний — самый ранний из родов семейства.
Палеонтологам удалось создать фотореалистичную трехмерную реконструкцию. Специалисты провели сканирование зубов.
Ранее "Правда.Ру" писала об открытии нового вида гигантского птицеподобного динозавра.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.