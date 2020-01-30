Созданы вакуумные присоски для передвижения по стенам

Китайские физики представили свою новую разработку — вакуумные присоски, с помощью которых можно ползать по вертикальной поверхности.

Где можно использовать вакуумные присоски?

"Вакуумные присоски могут использоваться в различных сферах, но мы считаем, что самым полезным будет ползающий по стене робот. Робот с такой присоской может достичь очень высоких результатов", — сообщили ученые.

Преимущества нового метода китайские физики продемонстрировали на трех видах присосок. Они изобрели:

руку-манипулятор;

робота-гексапода;

устройство, позволяющее человеку ползать по стенам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайские ученые создали искусственную паутину.