Китайские физики представили свою новую разработку — вакуумные присоски, с помощью которых можно ползать по вертикальной поверхности.
"Вакуумные присоски могут использоваться в различных сферах, но мы считаем, что самым полезным будет ползающий по стене робот. Робот с такой присоской может достичь очень высоких результатов", — сообщили ученые.
Преимущества нового метода китайские физики продемонстрировали на трех видах присосок. Они изобрели:
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайские ученые создали искусственную паутину.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.