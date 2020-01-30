Астрономы впервые получили детальные снимки Солнца

С помощью нового телескопа, который был создан для исследования Солнца, астрономам удалось получить первые снимки.

Что увидели ученые на Солнце?

На снимках можно разглядеть поверхность Солнца максимально близко. Так, астрономы смогли увидеть гранулы (шириной до 1600 километров, что больше, чем штат Техас) и корни магнитных полей.

Благодаря полученным снимкам ученые получили лучшее представление о бешеной солнечной активности на поверхности Солнца, а также о том, как она влияет на нашу планету и людей.

"Больше всего нас интересуют магнитные поля, которые скручены и запутаны плазмой. Именно из-за них могут быть мощные солнечные бури, которые могут полностью отключить Землю от электроэнергии", — заявил астроном Джефф Кун.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Солнце может уничтожить Землю в ближайшие сто лет.