Можно ли решить глобальную продовольственную проблему?

Стало известно, что современного продовольствия достаточно для 4 миллиардов человек. В связи с этим человечество находится под угрозой вымирания. О том, как в настоящее время решаются проблемы обеспечения продовольствием населения в будущем, в интервью "Правде.Ру" рассказала Александра Аставина, руководитель информационного аналитического управления России экологической партии "Зелёные".

— Есть ли какая-то программа, направленная на решение данной проблемы?

— Сложно ответить на этот вопрос. Дело в том, что нехватка продуктов питания в будущем и даже в настоящем связана с тем, что жители некоторых стран выбрасывают огромное количество еды, а другим в этом время нечего есть.

В первую очередь следует заниматься такой проблемой, как мировая продовольственная безопасность. Нужно сделать так, чтобы никакие продукты не пропадали.

Мы постоянно что-то выбрасываем, потому что несвежее, а в магазинах покупаем много лишнего.

Нужны консолидированные усилия, чтобы эти проблемы решать. Мы живем в мире, где наблюдается перепроизводство.

Сейчас становится модной тема минимализма — в быту, питании, одежде и т. д.

Я периодически ставлю себе такую установку: покупать не то, что хочется, а минимум необходимых продуктов.

— Может быть, нужно заботиться о пресных реках? Мы же знаем, что изменение русла оказывает негативное воздействие на реки.

— Я уверена, что такая задача стране под названием СССР была бы под силу. Нужно поставить задачу мировому сообществу и, конечно, каждая страна должна начать это делать, в том числе и Россия. У нас для этого есть все необходимые ресурсы.