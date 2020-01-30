Эффект от потепления в Арктике может достигнуть экватора

Ученые из США в процессе проведения исследования выяснили, что недавнее таяние льдов в Арктике привело к усилению экваториальных штормов. Данное открытие опровергло существовавшую ранее гипотезу о том, что на эти явления влияет циркуляция вод.

"Также процесс таяния ледников в Арктике стал причиной усиления ветров в центральной части Тихого океана. В северной части океана произошло ослабление течений, направляющих пост-тропические циклоны, приводящие к сильным штормам", — сообщили исследователи.

Данные сведения удалось получить с помощью компьютерного анализа. Он показал, что при уменьшении количества льдов в Арктике воздушные потоки двигаются вверх вплоть до стратосферы, а потом — в южном направлении до экватора.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Арктике растаяла половина дрейфующих льдов.