Элементы земной жизни могут существовать на других планетах

Астрофизики Амир Сирадж и Ави Лебиз США считают, что в настоящее время элементы земной жизни присутствуют на других планетах.

Этому способствовала комета

"Гигантская комета, которая пролетала мимо миллиарды лет назад, стала "разносчиком" в космосе элементов земной жизни", — утверждают ученые.

До того момента, когда комета долетела до других звездных систем, прошли сотни тысяч земных лет, а затем произошло столкновение с другой планетой. В результате микробы "переселились" и на нее.

Коллеги астрофизиков не отнеслись серьезно к данной теории. Многие астрофизики заявляют, что если бы все было так, то все космическое пространство уже было заселено. Сторонники теории утверждают, что жизнь на Земле могла появиться именно благодаря комете.

Ранее "Правда.Ру" писала о доказательствах существования внеземной жизни.