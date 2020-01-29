Петербургские ученые достигли успехов в разработке ДНК-наноробота. Им удалось изменить набор самокопирующихся ферментов на основании молекул ДНК и создать нанороботов.
"ДНК-наноробот будет состоять из терапевтической и детекционной частей", - сообщили ученые.
Терапевтическая часть раскрывает патогенную РНК, а детекционная может обнаружить злокачественные клетки.
Уникальность данного изобретения в том, что ученые предложили использовать дезоксирибозимы вместо одиночных или двойных цепочек ДНК. Это поможет применять их в подавлении определенных генов.
Еще одно преимущество ДНК-наноробота в том, что его стоимость будет составлять 1000-1500 рублей за единицу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые научили наноробота ходить.
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