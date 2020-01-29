В Петербурге создали ДНК-наноробота, убивающего раковые клетки

Петербургские ученые достигли успехов в разработке ДНК-наноробота. Им удалось изменить набор самокопирующихся ферментов на основании молекул ДНК и создать нанороботов.

Нанороботы могут выявлять и уничтожать некоторые типы раковых клеток

"ДНК-наноробот будет состоять из терапевтической и детекционной частей", - сообщили ученые.

Терапевтическая часть раскрывает патогенную РНК, а детекционная может обнаружить злокачественные клетки.

Уникальность данного изобретения в том, что ученые предложили использовать дезоксирибозимы вместо одиночных или двойных цепочек ДНК. Это поможет применять их в подавлении определенных генов.

Еще одно преимущество ДНК-наноробота в том, что его стоимость будет составлять 1000-1500 рублей за единицу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые научили наноробота ходить.