Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Когда человечество сможет колонизировать другие планеты?

Наука

Китай займется поиском пригодных для жизни планет для своих граждан.

Алексей Малахов, научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, в интервью "Правде.Ру" рассказал, возможно ли в ближайшем будущем создание человеческих поселений вне Земли.

— Гипотетически насколько это возможно? Маловероятно, что найдутся желающие переселиться на другую планету.

— Вопрос во времени, о котором идет речь. Если мы говорим о перспективе в 10 лет, это абсолютно нереально. Если мы говорим о будущем, может быть, что-то к тому времени изменится. Что касается переселения, создания колоний на других планетах, если мы говорим про нашу Солнечную систему, здесь Марс считается наиболее пригодным для колонизации. Но даже туда полеты людей, как вы знаете, планируются дай бог в 20-х годах. Хотя, скорее всего, первых людей мы там увидим к 30-м или даже 40-м годам, потому что на сегодняшний день есть ряд технологических проблем, которые мы пока просто не можем решить.

— Почему Китай задался такой целью? Какие-то есть предпосылки, что на Земле сложно будет жить?

— Я не знаю. В истории нашей планеты было несколько эпизодов, когда полностью вымирала жизнь. История с динозаврами наиболее известная. Грубо говоря, попадает в Землю какой-нибудь большой камень из Космоса — метеорит, астероид, — и мы можем этого не пережить как вид, как человечество. Поэтому если мы находимся как вид на другой планете, мы себе обеспечиваем проживание как биологический вид. Наверное, это основная причина, почему нужно иметь другие точки присутствия хотя бы в Солнечной системе. Китайцев больше всего в мире, поэтому, видимо, они исследуют возможность переселения на другие планеты.

Темы планеты колонизация освоение марса
Актуальная аналитика
Общество
Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза
Политика. Новости и аналитика
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Власть
Крым вернулся в Россию по международному праву
Новости Все >
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении соглашения по Идлибу
Препарат "Смекта" опасен для детей и беременных женщин
Боец UFC Кормье назвал Хабиба "одним из лучших людей на Земле"
В Петербурге спустили на воду четвертый серийный тральщик "Яков Баляев"
"Оренбург" хочет взять Кокорина в аренду у "Зенита"
Путин обсудит карьерные перспективы бывших членов правительства
На жилищные субсидии военным выделят более 100 млрд рублей
Песков прокомментировал идею ввести должность "верховного правителя"
Горшков рассказал о составе сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Когда человечество сможет колонизировать другие планеты?
Последние материалы
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении соглашения по Идлибу
Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза
Препарат "Смекта" опасен для детей и беременных женщин
Боец UFC Кормье назвал Хабиба "одним из лучших людей на Земле"
В Петербурге спустили на воду четвертый серийный тральщик "Яков Баляев"
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
"Оренбург" хочет взять Кокорина в аренду у "Зенита"
Путин обсудит карьерные перспективы бывших членов правительства
На жилищные субсидии военным выделят более 100 млрд рублей
Песков прокомментировал идею ввести должность "верховного правителя"
Популярное
Фигурное катание
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух

Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.

Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Новости спорта
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Общество
Мать брошенных в Шереметьеве детей рассказала о своей позиции
Игорь Буккер Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза Игорь Буккер Соломон Соловьев Улыбайтесь сегодня. Завтра может быть хуже - Гороскоп дня Соломон Соловьев Наталия Красовская Почему ложь все чаще формирует нашу реальность Наталия Красовская
Комментарии
Горшков рассказал о составе сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Эксперты заявили о росте экономики в 2019 году
Политолог прокомментировал возможность построения Союза постсоветских республик
Когда человечество сможет колонизировать другие планеты?
Крым вернулся в Россию по международному праву
Конституция не позволит правительству манипулировать с пенсиями
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Ласицкене объяснила, почему согласилась выступать без российского флага
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
На Кубани обнаружили доисторический камень с "микросхемой"
США в Европе отработают у границ РФ методы "войны будущего"
Эксперты заявили о росте экономики в 2019 году
StartMail обжалует блокировку сервиса в РФ из-за писем о "минировании"
Британия и WADA: новый допинговый скандал
РЖД планирует продать 19 санаториев АО "РЖД-Здоровье"
Ласицкене объяснила, почему согласилась выступать без российского флага
Садальский встал на защиту Отиевой
Банки России нарастили прибыль почти в два раза в 2019 году
Десять лет назад перспективный Су-57 впервые поднялся в воздух
Садальский встал на защиту Отиевой
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ