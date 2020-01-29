Когда человечество сможет колонизировать другие планеты?

Китай займется поиском пригодных для жизни планет для своих граждан.

Алексей Малахов, научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, в интервью "Правде.Ру" рассказал, возможно ли в ближайшем будущем создание человеческих поселений вне Земли.

— Гипотетически насколько это возможно? Маловероятно, что найдутся желающие переселиться на другую планету.

— Вопрос во времени, о котором идет речь. Если мы говорим о перспективе в 10 лет, это абсолютно нереально. Если мы говорим о будущем, может быть, что-то к тому времени изменится. Что касается переселения, создания колоний на других планетах, если мы говорим про нашу Солнечную систему, здесь Марс считается наиболее пригодным для колонизации. Но даже туда полеты людей, как вы знаете, планируются дай бог в 20-х годах. Хотя, скорее всего, первых людей мы там увидим к 30-м или даже 40-м годам, потому что на сегодняшний день есть ряд технологических проблем, которые мы пока просто не можем решить.

— Почему Китай задался такой целью? Какие-то есть предпосылки, что на Земле сложно будет жить?

— Я не знаю. В истории нашей планеты было несколько эпизодов, когда полностью вымирала жизнь. История с динозаврами наиболее известная. Грубо говоря, попадает в Землю какой-нибудь большой камень из Космоса — метеорит, астероид, — и мы можем этого не пережить как вид, как человечество. Поэтому если мы находимся как вид на другой планете, мы себе обеспечиваем проживание как биологический вид. Наверное, это основная причина, почему нужно иметь другие точки присутствия хотя бы в Солнечной системе. Китайцев больше всего в мире, поэтому, видимо, они исследуют возможность переселения на другие планеты.