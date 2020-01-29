На Кубани обнаружили доисторический камень с "микросхемой"

На Кубани местные жители обнаружили довольно интересную находку — древний камень с "микросхемой".

"Возраст данного артефакта составляет около 500 миллионов лет", — сообщили эксперты.

Камень пережил эпоху существования динозавров

Любопытно, что на поверхности камня был обнаружен оттиск, похожий на современную микросхему.

Ученые считают, что камень вымыло из горной массы водяным потоком.

Специалисты отмечают, что такого рода находки часто встречаются в России. Так, недавно шахтеры во время добычи угля обнаружили несколько частей механизмов из чистой платины.

Ученые предполагают, что найденные артефакты восходят к истокам человечества.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи нашли "солнечный камень" из легенд.