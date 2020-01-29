В Антарктиде с помощью карт Google обнаружили загадочное здание

Один из пользователей интернета на картах Google обнаружил в Антарктиде странное здание. Исследователь-любитель занимается изучением влияния Солнца и космоса на Землю. Свое открытие он продемонстрировал на YouTube-канале.

На кадрах видео можно увидеть объект, высота которого около 600 метров.

Строение спрятано во льдах Антарктиды

Стоит отметить, что в последнее время с помощью карт Google удалось обнаружить много интересных находок.

Так, в Великобритании обнаружили геоглифы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Антарктиде обнаружено разбившиеся гигантское НЛО.