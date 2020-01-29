Один из пользователей интернета на картах Google обнаружил в Антарктиде странное здание. Исследователь-любитель занимается изучением влияния Солнца и космоса на Землю. Свое открытие он продемонстрировал на YouTube-канале.
На кадрах видео можно увидеть объект, высота которого около 600 метров.
Стоит отметить, что в последнее время с помощью карт Google удалось обнаружить много интересных находок.
Так, в Великобритании обнаружили геоглифы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Антарктиде обнаружено разбившиеся гигантское НЛО.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.