С помощью фильмов ужасов ученые смогли установить два типа страха и понять разницу между страхом и тревогой в мозге человека.
Финские ученые провели исследования и выяснили, что у тревоги, возникающей в случае угрозы, и реального страха есть два разных нейронных механизма.
Для проведения исследования специалисты использовали 100 лучших фильмов ужасов.
В процессе просмотров они установили, что в процессе тревоги и страха у зрителей были активны разные участки мозга.
Так, при возникновении чувства тревоги включалась зона, которая отвечает за слуховое и визуальное восприятие. При возникновении страха активизировалась зона, которая отвечает за оценку угрозы, эмоции и принятие решений для быстрых действий.
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