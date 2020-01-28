Фильмы ужасов помогли специалистам раскрыть природу страха и тревоги

С помощью фильмов ужасов ученые смогли установить два типа страха и понять разницу между страхом и тревогой в мозге человека.

Финские ученые провели исследования и выяснили, что у тревоги, возникающей в случае угрозы, и реального страха есть два разных нейронных механизма.

Ученые составили карту нейронной активности мозга человека в процессе просмотре фильмов ужасов

Для проведения исследования специалисты использовали 100 лучших фильмов ужасов.

В процессе просмотров они установили, что в процессе тревоги и страха у зрителей были активны разные участки мозга.

Так, при возникновении чувства тревоги включалась зона, которая отвечает за слуховое и визуальное восприятие. При возникновении страха активизировалась зона, которая отвечает за оценку угрозы, эмоции и принятие решений для быстрых действий.