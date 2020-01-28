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Источник Правда.Ру

Бумажные осы научились распознавать лица друг друга

Наука

Большинство видов насекомых не могут зрительно распознавать своих сородичей.

Но оса бумажная в процессе эволюции научилась различать лица особей своего вида.

Эволюция длилась всего 2000 лет

"Самое удивительное в истории эволюции ос то, что наиболее интенсивное давление отбора не было связано с влиянием климата, поиском пищи или защитой от паразитов", - утверждают ученые.

Стоит отметить, что все виды насекомых, которые могут распознавать лица друг друга (в том числе и медоносные пчелы и стеногастрины), живут колониями. Также у них может быть несколько королев.

В некоторых случаях эти королевы могут драться за доминирование в улье.

Ученые утверждают, что распознавание лиц может быть полезно в этом случае для запоминания того, кто сейчас находится во главе стаи.

осы эволюция насекомые
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