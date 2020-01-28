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Выявлена связь между сахарным диабетом и раком поджелудочной железы

Наука » Технологии

Американские ученые обнаружили связь между сахарным диабетом и раком поджелудочной железы. Специалисты доказали, что у людей, страдающих диабетом, есть предрасположенность к развитию рака поджелудочной железы.

"Часто сахарный диабет приводит к развитию рака",  - сообщают ученые. 

Ученые изучили данные о 50 тысячах больных за 20 лет. В результате они выяснили, что хронические заболевания повышают риск развития злокачественных образований в два раза.

В России с каждым годом становится больше пациентов, больных диабетом. В 2019 году оно достигло 4,8 миллиона человек. 

Ранее был названы  самые эффективные меры профилактики диабета.

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