Путин подчеркнула важность научного присутствия России в Антарктике

Глава государства Владимир Путин обратился к участникам мероприятий, посвященных 200-летию открытия Антарктиды.

"Российская антарктическая экспедиция, наращивая научное присутствие РФ в Антарктиде континенте, действует на благо всего человечества", - заявил Владимир Путин.

В телеграмме, посвященной 200-летию открытия континента, глава государства подчеркнул важность масштабных задач, которые ставят перед собой участники Российской антарктической экспедиции. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин отметил огромный вклад участников экспедиции в укрепление международного сотрудничества и сохранение уникальной экосистемы. Также глава государства заявил, что России гордится теми, что всю свою жизнь посвятил исследованию Антарктиды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что МТС установила в Антарктиде вышку сотовой связи.