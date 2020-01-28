Microsoft нарушит правила и бесплатно обновит Windows 7

Ранее Microsoft объявила о прекращении поддержки операционной системы Windows 7. С 15 января компания не планировала выпускать обновления для устаревшей ОС. Но недавно стало известно, что компании придется нарушить свои планы и выпустить еще одно бесплатное обновление для Windows 7.

Новый патч исправит проблему с отображением рабочего стола, которую стали наблюдать многие пользователи операционной системы. Microsoft получила множество жалоб от пользователей, которые сообщали, что из-за проблем с рабочим столом они не могут нормально пользоваться Windows 7.

Загрузить новый патч можно будет через "Центр обновлений".