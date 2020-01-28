SpaceX отложила запуск 60 спутников для планетарного Интернета

Компания Илона Маска вынуждена была отложить запуск четвёртой партии спутников системы Starlink из-за плохих погодных условий.

Стоит отметить, что создание данной партии покроет всю Землю сверхсокоскоростным Интернетом.

"Запуск спутников состоится 28 января в 9:28 (в 17:28 по мск)", - сообщила SpaceX на своей странице в Twitter.

Планируется, что ракета Falcon 9 выведет на орбиту 60 микроспутников.

До конца текущего года SpaceX планирует предоставить американцам, проживающим на юге США, широкополосной Интернет 5G со скоростью до гигабита в секунду.

Чтобы обеспечить покрытие всей Земли компании Илона Макса необходимо 11 000 спутников.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ракету Илона Маска разорвало на куски во время испытаний.