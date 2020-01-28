В работе видехостинга YouTube произошел сбой

Интернет-сервис Downdetector зафиксировал сбои в работе YouTube.

Пользователи популярного видеосервиса заместили сбои после 18:00 часов (по московскому времени).

Сбои в работе YouTube зафиксированы по всему миру

Сбои были зафиксированы в Японии, США и европейских странах. Что касается России, то проблема затронула только Москву.

Около 50% пользователей жалуются на сбои в работе сайта, 38% утверждают, что есть проблемы при просмотре видео.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что YouTube-канал показал ролик об эволюции героев "Игры престолов".