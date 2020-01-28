Интернет-сервис Downdetector зафиксировал сбои в работе YouTube.
Пользователи популярного видеосервиса заместили сбои после 18:00 часов (по московскому времени).
Сбои были зафиксированы в Японии, США и европейских странах. Что касается России, то проблема затронула только Москву.
Около 50% пользователей жалуются на сбои в работе сайта, 38% утверждают, что есть проблемы при просмотре видео.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что YouTube-канал показал ролик об эволюции героев "Игры престолов".
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