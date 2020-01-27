Эколог из Финляндии утверждает, что бесснежная зима имеет негативные последствия для птиц. Глава научно-методического центра "Биоразнообразие" Александр Сорокин прокомментировал выводы ученого.
Финский ученый заявил, что бесснежная зима может привести к низкому урожаю и исчезновению насекомых, размножающихся в прудах из растаявшего снега. Они имеют большое значение для пищевой цепочки.
Отсутствие снега лишает насекомых среды для размножения. Это может привести к тому, что птицы будут голодать.
Сорокин утверждает, что у птиц не будет проблем с насекомыми, так как комаров и мошек много даже там, где не бывает снега. Поэтому аномально теплая зима никак не отразится на птицах.
"Единственное, что важно — это количество снега, а затем и воды. Если ее будет мало, то может быть плохо", — заявил Сорокин.
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