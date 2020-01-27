Биолог Александр Сорокин: бесснежная зима не опасна для птиц

Эколог из Финляндии утверждает, что бесснежная зима имеет негативные последствия для птиц. Глава научно-методического центра "Биоразнообразие" Александр Сорокин прокомментировал выводы ученого.

Финский ученый заявил, что бесснежная зима может привести к низкому урожаю и исчезновению насекомых, размножающихся в прудах из растаявшего снега. Они имеют большое значение для пищевой цепочки.

Отсутствие снега лишает насекомых среды для размножения. Это может привести к тому, что птицы будут голодать.

Птицы не будут голодать из-за бесснежной зимы

Сорокин утверждает, что у птиц не будет проблем с насекомыми, так как комаров и мошек много даже там, где не бывает снега. Поэтому аномально теплая зима никак не отразится на птицах.

"Единственное, что важно — это количество снега, а затем и воды. Если ее будет мало, то может быть плохо", — заявил Сорокин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что синицы начали убивать птиц из-за изменения климата.