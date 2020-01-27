Стало известно, сколько человек может прокормить Земля

Ученые пришли к выводу, что современного продовольствия достаточно для четырех миллиардов человек. В связи с этим человечеству необходимо покорить космос, так как население находится под угрозой вымирания.

Экспертам удалось еще 11 лет назад выявить факторы, которые помогут сохранить Землю. К их числу относятся: умеренное потребление пресной воды из рек и озер, азота и ему подобных соединений в ограниченном количестве.

Специалисты утверждают, что необходимо перепрофилироваться фермам, на территории которых расположено более 5% представителей экосистемы, находящихся на грани исчезновения.

Но глобальное потепление может препятствовать реализации данной идее.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что к 2022 году еду будут производить в лабораториях из воздуха.