Ученые пришли к выводу, что современного продовольствия достаточно для четырех миллиардов человек. В связи с этим человечеству необходимо покорить космос, так как население находится под угрозой вымирания.
Экспертам удалось еще 11 лет назад выявить факторы, которые помогут сохранить Землю. К их числу относятся: умеренное потребление пресной воды из рек и озер, азота и ему подобных соединений в ограниченном количестве.
Специалисты утверждают, что необходимо перепрофилироваться фермам, на территории которых расположено более 5% представителей экосистемы, находящихся на грани исчезновения.
Но глобальное потепление может препятствовать реализации данной идее.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что к 2022 году еду будут производить в лабораториях из воздуха.
Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.