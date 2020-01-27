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Сбой нарушил работу почтового сервиса Mail.ru

Наука » Технологии

Пользователи начали массово сообщать о сбоях в работе почтового сервиса Mail.ru. Жалобы поступают на сайт DownDetector примерно с десяти часов утра. Почти все они содержат сообщения о том, что пользователи не могут зайти в свои почтовые ящики.

По состоянию на 11:35 сервис DownDetector зафиксировал уже 16000 ошибок. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных российских городов.

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