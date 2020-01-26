На космодроме "Плесецк" был отменен запуск ракеты "Союз-2.1а". Планировалось, что ракета выведет на орбиту военный спутник "Меридиан-М". Об этом сообщили ТАСС два источника в ракетной отрасли.
По информации источников, пуск был отменен из-за проблем в электрооборудовании ракеты. Сейчас ракета-носитель снята с стартового стола и находится в монтажно-испытательном комплексе. По примерным подсчетам, устранять неисправность будут около двух недель.
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