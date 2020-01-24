Швейцарские ученые разработали технологию, которая позволит добиться подвешивания объектов в воздухе с помощью воздействия ультразвука. Специалисты считают, что это даст возможность роботам выполнять сложные манипуляции в медицинских учреждениях или часовых мастерских.
Устройство состоит из миниатюрных динамиков, которые излучают звук определенной частоты и объема. Это создает своеобразную волну направленного давления, которая удерживает объект, поднимает его и может даже перемешать.
Такая технология — апгрейт явления, называемого акустической левитацией, примером которого могут служит басы акустических колонок, удерживающих в пространстве теннисный шарик.
На практике данная технология может применяться в процессах, которые предусматривают необходимость удерживания крошечных объектов роботами.
Они могут удерживать:
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