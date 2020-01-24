В США создали робота с перьями настоящего голубя

В Стэнфордском университете создали первого в мире робота с крыльями из перьев.

Авторы проекта рассказали, что их цель заключалась в том, чтобы исследовать эффективность баллистической системы птиц.

Инженеры изобрели дрона-голубя с перьями

Ученым удалось воссоздать это с помощью технической модели дрона. Он был взят за основу крыльев голубей.

Специалисты сначала внимательно изучили скелеты и перья птиц, а также движения их скелета.

Созданный робот получил название PigeonBot, он в точности повторяет движения голубей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что созданы кошки-роботы для помощи старикам.