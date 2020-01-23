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Источник Правда.Ру

Часы Судного дня показывают 100 секунд до "ядерной полуночи"

Наука

В этом году стрелки "Часов Судного дня" были переведены на 20 секунд вперед.

Время, которое часы показывают до полуночи символизируют ситуацию в области международной безопасности. Полночь символизирует наступление Апокалипсиса.

Ученые заявили, что 100 секунд - самое близкое время к Судному дню за всю историю существования проекта "Часы Судного дня". 

Стоит напомнить, что данный проект был запущен еще в 1947 году.

Причины, приближающие мир к "ядерной полуночи":

  • рост угрозы ядерной воды
  • климатические изменения
  • распространение дезинформации в киберпространстве

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты назвали планы России по новому оружию "слишком оптимистичными".

ядерная угроза
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