В этом году стрелки "Часов Судного дня" были переведены на 20 секунд вперед.
Время, которое часы показывают до полуночи символизируют ситуацию в области международной безопасности. Полночь символизирует наступление Апокалипсиса.
Ученые заявили, что 100 секунд - самое близкое время к Судному дню за всю историю существования проекта "Часы Судного дня".
Стоит напомнить, что данный проект был запущен еще в 1947 году.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты назвали планы России по новому оружию "слишком оптимистичными".
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".