Часы Судного дня показывают 100 секунд до "ядерной полуночи"

В этом году стрелки "Часов Судного дня" были переведены на 20 секунд вперед.

Время, которое часы показывают до полуночи символизируют ситуацию в области международной безопасности. Полночь символизирует наступление Апокалипсиса.

Ученые заявили, что 100 секунд - самое близкое время к Судному дню за всю историю существования проекта "Часы Судного дня".

Стоит напомнить, что данный проект был запущен еще в 1947 году.

Причины, приближающие мир к "ядерной полуночи":

рост угрозы ядерной воды

климатические изменения

распространение дезинформации в киберпространстве

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты назвали планы России по новому оружию "слишком оптимистичными".