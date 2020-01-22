МВД РФ планирует создать технологию определения этноса человека

МВД РФ и ученые Курчатовского института работают над технологиями, которые помогут определять возраст, этническую и географическую принадлежности людей.

22 января 2020 года МВД и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве.

"В настоящее время уже определен ряд инновационных проектов. В первую очередь имеется в виду разработка технологии для определения ДНК нового поколения", — сообщил глава Владимир Колокольцев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, зачем человеку генетический паспорт.