В Калифорнии создали сверхбыструю камеру для записи невидимых процессов

Американские изобретатели создали самую быструю камеру в мире. Она позволит фотографировать прозрачные и невидимые процессы

Уникальную камеру создал профессор Лихун Ван. За одну секунду устройство может сделать 10 триллионов снимков и даже зафиксировать движение света.

Камера может фиксировать сверхбыстрые изображения невидимых объектов

Но сначала камера не могла снимать прозрачные объекты и процессы, происходящие в прозрачной среде.

"В настоящее время благодаря фазово-контрастному микроскопу камера может фиксировать сверхбыстрые изображения невидимых объектов", - сообщают специалисты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые создали камеру в форме глаза.