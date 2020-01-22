Американские изобретатели создали самую быструю камеру в мире. Она позволит фотографировать прозрачные и невидимые процессы
Уникальную камеру создал профессор Лихун Ван. За одну секунду устройство может сделать 10 триллионов снимков и даже зафиксировать движение света.
Но сначала камера не могла снимать прозрачные объекты и процессы, происходящие в прозрачной среде.
"В настоящее время благодаря фазово-контрастному микроскопу камера может фиксировать сверхбыстрые изображения невидимых объектов", - сообщают специалисты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые создали камеру в форме глаза.
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