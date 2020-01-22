Утконосы Австралии находятся под угрозой исчезновения

Вследствие климатических изменений и продолжительных засух произошли существенные изменения в популяции австралийских утконосов.

"Утконосы исчезли с 40% их естественной среды обитания", - утверждают ученые из Университета Нового Южного Уэльса.

Кроме того, специалисты назвали факторы, которые также могут негативно повлиять на популяцию этих животных.

К числу таких факторов относятся:

строительство плотин

расчистка земель

загрязнение

Все это может снизить численность популяции на 47-66%.

К 2070 году количество млекопитающих, которые откладывают яйца, может упасть до 73%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в полыхающей Австралии кенгуру кормят с вертолета.