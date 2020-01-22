Вследствие климатических изменений и продолжительных засух произошли существенные изменения в популяции австралийских утконосов.
"Утконосы исчезли с 40% их естественной среды обитания", - утверждают ученые из Университета Нового Южного Уэльса.
Кроме того, специалисты назвали факторы, которые также могут негативно повлиять на популяцию этих животных.
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Все это может снизить численность популяции на 47-66%.
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