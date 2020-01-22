Разработчики WhatsApp заявили, что планируют добавить в приложение функцию отправки анимированных картинок.
Специалисты говорили об этом еще весной прошлого года, но появились они только в бета-версии приложения 2.20.10 для ОС Android и доступны тестировщикам.
Пока не сообщается, когда данные стикеры появятся в финальной версии приложения.
В Telegram данной функцией пользуются с лета прошлого года, но в приложении WhatsApp ее пока нет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что миллионы смартфонов лишатся поддержки WhatsApp в 2020 году.
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