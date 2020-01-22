Россия поставит США шесть двигателей РД-180 для ракет Atlas-5

В 2020 году российское научно-производственное объединение "Энергомаш", входящее в состав "Роскосмоса" будет поставлять в США ракетных двигателей РД-180.

Как следует из данных сайта госзакупок,

всего планируется продать Штатам 6 таких двигателей.

РД-180 являются частью первой ступени ракеты-носителя Atlas.

Напомним, что ранее, до 2015 года, США уже закупало их в России. Потом Конгресс страны ввел на это запрет. Однако, самостоятельно производить ракетные двигатели у Вашингтона не получается.

Аналогичную замену российским РД-180 найти тоже так и не удалось. Поэтому запрет на закупки был снят, и в 2019 году США уже получили 6 новых двигателей.

Всего же, начиная с 1999 года Россией было поставлено Штатам 119 двигателей РД-180.