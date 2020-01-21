МТС установила в Антарктиде вышку сотовой связи

"Сигнал охватывает жилые и служебные модули станции "Прогресс", а также территорию аэродрома и залив, где пришвартовываются суда", сообщили специалисты компании.

Полярники смогут быть всегда на связи

Благодаря наличию устойчивого сигнала участники экспедиции смогут общаться по мобильному телефону, что позволит им оставаться на связи со своими семьями, друзьями и коллегами.

В МТС отметили, что станция будет работать даже в условиях низких температур и при сильном ветре.

Сначала она будет работать в течение трех лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у российских военных появится собственная мобильная связь.