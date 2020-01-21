"Сигнал охватывает жилые и служебные модули станции "Прогресс", а также территорию аэродрома и залив, где пришвартовываются суда", сообщили специалисты компании.
Благодаря наличию устойчивого сигнала участники экспедиции смогут общаться по мобильному телефону, что позволит им оставаться на связи со своими семьями, друзьями и коллегами.
В МТС отметили, что станция будет работать даже в условиях низких температур и при сильном ветре.
Сначала она будет работать в течение трех лет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у российских военных появится собственная мобильная связь.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.