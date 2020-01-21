Международная группа ученых представила концепцию строительства зданий и инфраструктуры из живых грибов.
Также они смогут меняться и адаптироваться.
"Мы предлагаем разработать структурный субстрат с использованием живого грибкового мицелия. Здания из грибов смогут сами расти и будут способны к самовосстановлению.
Грибковые материалы могут обладать широким разнообразием механических свойств — от пенообразных до древесно-полимерных и эластомерных", — сообщается в исследовании.
Кроме того, ученые планируют создавать грибковые провода. Если они смогут реализовать свою идею, то такие провода будут самовосстанавливающимися.
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