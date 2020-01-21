Специалисты предложили строить саморазрастающиеся здания из грибов

Международная группа ученых представила концепцию строительства зданий и инфраструктуры из живых грибов.

Созданные объекты будут сами себя восстанавливать

Также они смогут меняться и адаптироваться.

"Мы предлагаем разработать структурный субстрат с использованием живого грибкового мицелия. Здания из грибов смогут сами расти и будут способны к самовосстановлению. Грибковые материалы могут обладать широким разнообразием механических свойств — от пенообразных до древесно-полимерных и эластомерных", — сообщается в исследовании.

Кроме того, ученые планируют создавать грибковые провода. Если они смогут реализовать свою идею, то такие провода будут самовосстанавливающимися.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские ученые работают над созданием "живого бетона".