Археологи обнаружили в Армении 1900-летний водовод

Археологи обнаружили в Армении остатки акведука для подачи воды в древний город Арташат.

Акведук относится к I веку н.э.

Академик Павел Аветисян утверждает, что изучение данной находки поможет получить новое представление о том, как в то время была устроена система водоснабжения. Также ученым предстоит исследовать дворцовый комплекс, обнаруженный в районе холма №13.

В результате геомагнитных исследований выяснилось, что под землей находятся фундамент и фрагменты ранее неизвестных сооружений. Но до начала раскопок археологам нужно будет договориться с владельцами данного участка, на котором расположена историческая постройка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи обнаружили в Армении останки девушки-амазонки.