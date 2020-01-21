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Источник Правда.Ру

Археологи обнаружили в Армении 1900-летний водовод

Наука

Археологи  обнаружили в Армении остатки акведука для подачи воды в древний город Арташат.

Акведук относится к I веку н.э.

Академик Павел Аветисян утверждает, что изучение данной находки поможет получить новое представление о том, как в то время была устроена система водоснабжения. Также ученым предстоит исследовать  дворцовый комплекс, обнаруженный в районе холма №13.

В результате геомагнитных исследований выяснилось, что под землей находятся фундамент и фрагменты ранее неизвестных сооружений. Но до начала раскопок археологам нужно будет договориться с владельцами данного участка, на котором расположена историческая постройка. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  археологи обнаружили в Армении останки девушки-амазонки.

дворец армения археологические находки
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