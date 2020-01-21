Археологи обнаружили в Армении остатки акведука для подачи воды в древний город Арташат.
Академик Павел Аветисян утверждает, что изучение данной находки поможет получить новое представление о том, как в то время была устроена система водоснабжения. Также ученым предстоит исследовать дворцовый комплекс, обнаруженный в районе холма №13.
В результате геомагнитных исследований выяснилось, что под землей находятся фундамент и фрагменты ранее неизвестных сооружений. Но до начала раскопок археологам нужно будет договориться с владельцами данного участка, на котором расположена историческая постройка.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи обнаружили в Армении останки девушки-амазонки.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.