Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил о крупнейшей DDOS-атаке в истории банка, которая обрушилась на системы банка в начале января. По его словам, специалисты Сбербанка анализировали "подготовительные мероприятия" преступников.
"2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка", - пояснил Кузнецов.
По словам Кузнецова, в атаке использовали автономные устройства "интернета вещей". Сбербанк выдержал атаку в автоматизированном режиме.
"Никаких последствий, безусловно, не было. Мы немедленно заявили об этой атаке в правоохранительные органы и передали им всю необходимую информацию", - подвел итог Кузнецов.
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