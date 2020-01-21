Сбербанк подвергся крупнейшей в своей истории DDOS-атаке

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил о крупнейшей DDOS-атаке в истории банка, которая обрушилась на системы банка в начале января. По его словам, специалисты Сбербанка анализировали "подготовительные мероприятия" преступников.

"2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка", - пояснил Кузнецов.

Сбербанк выдержал атаку в авторежиме

По словам Кузнецова, в атаке использовали автономные устройства "интернета вещей". Сбербанк выдержал атаку в автоматизированном режиме.