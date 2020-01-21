Специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что 21 января в северной столице России был побит температурный рекорд 1957 года. По его словам, в 06:00 в Санкт-Петербурге столбики термометров зафиксировали температуру +4,8 по Цельсию.
"Сегодня, 21 января, уже в 06:00 температура воздуха в Северной столице достигла +4,8° С. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 году и составлявший +4,6 °С", - сообщил Леус на своей странице в Facebook.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.