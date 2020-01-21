Температурный рекорд 1957 года побит в Санкт-Петербурге

Специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что 21 января в северной столице России был побит температурный рекорд 1957 года. По его словам, в 06:00 в Санкт-Петербурге столбики термометров зафиксировали температуру +4,8 по Цельсию.