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Температурный рекорд 1957 года побит в Санкт-Петербурге

Наука » Экология

Специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что 21 января в северной столице России был побит температурный рекорд 1957 года. По его словам, в 06:00 в Санкт-Петербурге столбики термометров зафиксировали температуру +4,8 по Цельсию.

"Сегодня, 21 января, уже в 06:00 температура воздуха в Северной столице достигла +4,8° С. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 году и составлявший +4,6 °С", - сообщил Леус на своей странице в Facebook.

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