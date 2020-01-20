В Финляндии нейросеть обучили определять личность по танцу

Финские ученые разработали метод, с помощью которого можно распознать личность человека на основании танцевальных движений.

Ранее специалисты задумались над тем, что люди танцуют по-разному в зависимости от жанра музыки. На этом основании можно предположить, что по движениям в танце можно определить, под какую музыку танцуют люди.

По движениям головы, плеч и коленей система смогла распознать конкретных людей

Специалисты опросили 73 человека, которые станцевали для них под 16 музыкальных композиций восемь жанров. Система захвата движения регистрировала па в процессе танца. На основании этих данных получилась двухмерная модель тела.

После этого специальный алгоритм анализировал данную информацию. В результате выяснилось, что по движениям головы, плеч и коленей система смогла распознать конкретных людей с точностью до 94%.

Искусственный интеллект не смог распознавать жанр музыки по движениям людей. Точность составила менее 30%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нейросеть ставит диагноз "депрессия" по постам в соцсетях.