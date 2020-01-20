Финские ученые разработали метод, с помощью которого можно распознать личность человека на основании танцевальных движений.
Ранее специалисты задумались над тем, что люди танцуют по-разному в зависимости от жанра музыки. На этом основании можно предположить, что по движениям в танце можно определить, под какую музыку танцуют люди.
Специалисты опросили 73 человека, которые станцевали для них под 16 музыкальных композиций восемь жанров. Система захвата движения регистрировала па в процессе танца. На основании этих данных получилась двухмерная модель тела.
После этого специальный алгоритм анализировал данную информацию. В результате выяснилось, что по движениям головы, плеч и коленей система смогла распознать конкретных людей с точностью до 94%.
Искусственный интеллект не смог распознавать жанр музыки по движениям людей. Точность составила менее 30%.
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