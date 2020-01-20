В России появится конкурент GitHub

В России планируется создать хранилище открытого программного кода наподобие зарубежного ресурса GitHub. В Минэкономразвития считают, что такой ресурс может понадобиться в случае отключения рунета от зарубежных сегментов всемирной Сети.

На разработку платформы выделят более двух миллиардов рублей

По информации "Коммерсанта", на разработку платформы планируется выделить 2,1 миллиарда рублей. Хранилища планируется реализовать в рамках национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, которая была утверждена Владимиром Путиным в 2019 году.