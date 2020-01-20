В России появится авиакомпания с отечественной техникой

В России могут создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только отечественную авиационную технику. Об этом сообщил индустриальный директор "Ростеха" Анатолий Сердюков.

"В рамках этой работы подготовлено предложение о создании специальной авиакомпании. Она будет эксплуатировать произведённую в России авиатехнику", - привели цитату Сердюкова РИА Новости.

По словам индустриального директора "Ростеха", авиакомпания будет использовать авиационную технику, произведенную Уральским заводом гражданской авиации, а также Объединенной авиастроительной корпорации.