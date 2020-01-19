Жители Европы и России заметили проблемы в работе популярного мессенджера WhatsApp. Программа не отправляет сообщения другим пользователям, не подключается к серверу, также не авторизует пользователей.
Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Франции, Германии и Бельгии. Также о проблемах с мессенджером заявили в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.
Депутат Госдумы прокомментировал сообщения, что в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию есть депутаты и сенаторы с двойным гражданством.