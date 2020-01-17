В США разрабатывают "живой бетон"

В США специалисты работают над созданием "живого бетона". Данный материал будет соответствовать всем экологическим нормам и может расти, восстанавливаться и поглощать углекислый газ.

Новая разработка может быть использована в условиях, которые более суровы, чем условия пустыни, других планет и т. д.

В состав "живого бетона" входят бактерии

Это позволяет бетону самовосстанавливаться.

"Строения, сделанные из "живого бетона", в будущем сами смогут убирать трещины, а также удалять опасные токсины из воздуха", — утверждают ученые.

Бактерии, которые входят в состав бетона, могут поглощать углекислый газ и вырабатывать карбонит кальция, который служит вместо цемента. При правильном соотношении получается прочный материал.

Самая большая проблема — это сушка кирпича для создания сверхпрочного материала, так как бактериям нужна влага. С целью ликвидации этих недостатков ученые планируют провести дополнительную работу.