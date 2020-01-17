Исследование: социальные сети опасны для психического здоровья

Известно, что благодаря социальным сетям многие люди могут заглянуть в повседневную жизнь богатых и знаменитых людей или просто посмотреть, чем живут из знакомые.

Использование соцсетей приводит к развитию психических расстройств

Социальные сети пользуются большой популярностью в Индонезии: около 54 миллионов человек зарегистрировано Facebook, 22 миллиона жителей постоянно используют Twitter.

Ученые изучили, как Facebook и Twitter влияет на 22 423 участника исследования, расположенных в 300 районах Индонезии. В результате специалисты обнаружили, что в соцсетях очень подчеркивается существующий разрыв между имущими и неимущими.

"Это говорит о том, что эти технологии имеют и обратную сторону", — предупреждает исследователь Института глобального развития Джиндо Тампуболон.

Также ученые утверждают, что взаимосвязь между использованием социальных сетей и проблемами психического здоровья выявлена не только у жителей развивающихся стран.

Например, выявлено, что в США социальные сети влияют на самооценку и приводят к развитию депрессии у американцев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что интернет — оружие массового поражения.