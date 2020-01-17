Цензура заработала: Tilda блокирует сайты на своей платформе

Сразу три сайта, созданных на платформе-конструкторе Tilda были заблокированы за сутки. Под блокировку попали ресурсы о "ростовском деле" и летних акциях протеста в Москве.

По словам создателей сайтов, администрация Tilda пояснила им, что

"платформа не предназначена для публикации политических проектов, имеющих скандальный, разоблачающий или оскорбляющий контент".

Первыми "лишились голоса" в Интернете создатели сайта про попытку организации беспорядков в Ростове в ноябре 2017 года. В Telegram-канале они рассказали, что юридическая служба Tilda прислала письмо с разъяснениями:

"Сайт подлежит блокировке за то, что контент, размещенный на нем, политически направлен, тогда как платформа Tilda предназначена для создания бизнес-проектов".

Справка от "Правда.Ру":

В п. 7.8 пользовательского соглашения на платформе конструктора сайтов Tilda речь идет о том, что ее запрещено использовать для "пропаганды определенных политических и религиозных взглядов, нетрадиционной сексуальной ориентации, насилия, употребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения".