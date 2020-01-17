Украинцы требуют вернуть им доступ к российским интернет-ресурсам

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием разблокировать все российские интернет-ресурсы. Она будет рассмотрена Зеленским, как только наберет 25 тысяч подписей.

Автор петиции, Дмитрий Каминский, утверждает:

"Запрещенные украинскими властями ресурсы не наносят абсолютно никакого вреда как украинцам, так и безопасности страны. Потому их блокировка нецелесообразна. Более того, эти сайты нам очень нужны".

Напомним, что еще в 2018 году почти 200 интернет-ресурсов, среди которых сайты российских телеканалов и Донецкой и луганской республик, были заблокированы по настоянию СБУ Украины.

"Толчком" к запрету послужило тогда заявление Петра Порошенко.

"СМИ России распространяют фейковые новости и влияют на сознание граждан. Достаточно вспомнить выборы в США, референдум по Brexit, кризис в Каталонии", — говорил он.

Подробнее о "плаче Порошенко" читайте в материале на сайте "Правда.Ру".

К слову, блокировка российских ресурсов была названа во многих западных странах "нарушением прав украинцев". И только НАТО на это "дало добро".