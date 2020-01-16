Компания Modum Lab разработает платформы для российских школьников

Компания Modum Lab из Санкт-Петербурга создаст платформы для российских школьников. В них будут включены 3D-образовательные механики. Компания получила грант на развитие проектов в конкурсе "Цифровые инновации" Фонда содействия инновациям.

У компании есть большой опыт создания приложений VR/AR для обучения и тренировок.

"Зарубежные методики будут адаптированы под нужды российского образования", — сообщили специалисты компании.

Стоит отметить, что в конкурсе "Цифровые инновации" приняла участие 31 компания, но было одобрено только 9 проектов.

На реализацию проекта выделят 20 млн рублей

Сама компания добавит еще 8 млн рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "умный" стул будет следить за правильной осанкой школьников.