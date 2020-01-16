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Источник Правда.Ру

Обнаружен новый вид пернатого динозавра, жившего 120 млн лет назад

Наука

Палеонтологи из Китая и США идентифицировали и описали новый вид пернатого динозавра, который жил около 120 миллионов лет назад. 

Благодаря исследованию уникальной находки ученые выяснили, какой была наша планета 120 млн лет назад. У окаменелости сохранились перья и кости, благодаря чему исследователи смогли выяснить, как шло развитие пернатых динозавров, и в чем было их отличие от птиц.

Новый вид получил название Wulong bohaiensis

В переводе с китайского языка это значит "танцующий дракон". 

"У этого экземпляра есть перья на конечностях и хвосте, которые мы ассоциируем со взрослыми птицами", — сообщил ученый Эшли Пуст.

По словам эксперта, перья, вероятно, выполняли какую-то функцию, о которой ученым пока неизвестно. Также возможно, что динозавры выращивали свои перья иначе, чем многие современные птицы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что останки самого маленького динозавра обнаружены в Северной Америке.

Темы кнр перья динозавры палеонтологи окаменелости
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