Обнаружен новый вид пернатого динозавра, жившего 120 млн лет назад

Палеонтологи из Китая и США идентифицировали и описали новый вид пернатого динозавра, который жил около 120 миллионов лет назад.

Благодаря исследованию уникальной находки ученые выяснили, какой была наша планета 120 млн лет назад. У окаменелости сохранились перья и кости, благодаря чему исследователи смогли выяснить, как шло развитие пернатых динозавров, и в чем было их отличие от птиц.

Новый вид получил название Wulong bohaiensis

В переводе с китайского языка это значит "танцующий дракон".

"У этого экземпляра есть перья на конечностях и хвосте, которые мы ассоциируем со взрослыми птицами", — сообщил ученый Эшли Пуст.

По словам эксперта, перья, вероятно, выполняли какую-то функцию, о которой ученым пока неизвестно. Также возможно, что динозавры выращивали свои перья иначе, чем многие современные птицы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что останки самого маленького динозавра обнаружены в Северной Америке.