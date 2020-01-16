"Роскосмос" нашел способ противодействия иностранным спутникам-шпионам

В "Роскосмосе" нашли способ, как помешать иностранным спутникам-шпионам следить за деятельностью на территории России.

Специалисты предприятия решили, что нужно создать множество наземных радиоэлектронных станций, с помощью которых можно заглушить передачу данных со спутников. Радиоэлектронные станции подавляют сигналы при передаче данных со спутников-шпионов на спутники-ретрансляторы, с помощью которых происходит сброс данных на наземные пункты.

Что будет сделано?

С целью реализации проекта будет составлена база иностранных разведывательных спутниковых систем, а также выяснят состав и места размещения наземных станций глушения. Кроме того, необходимо определить порядок их работы и помехи, с помощью которых будет заглушаться передача данных.

Таким образом, зарубежная сторона не сможет следить за активностью контролируемой стороны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские спутники-шпионы "проверяли" российские космические аппараты.