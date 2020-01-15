Синоптик назвал бредом слова депутата ГД о климатическом оружии США

Евгений Тишковец, специалист центра погоды "Фобос", прокомментировал предположение депутата ГД Журавлева о том, что причина аномального тепла нынешней зимы — климатическое оружие, использованное США.

По мнению синоптика, подобные заявления не имеют под собой никакой основы и являются, по сути, "полным бредом".

Синоптик подверг сомнению заявление законодателя и обратил внимание на климатические бедствия, которые произошли на американской территории за прошлый год.

"В самих Штатах в прошлом году произошли климатические бедствия, после которых убытков минимум 25 млрд долларов. Они что, против себя климатическое оружие использовали? Лесные пожары в Калифорнии, на среднем западе — небывалое по масштабам наводнение с убытками в 12,5 миллиарда долларов. Пентагон сам себе все это устроил? Конечно, нет. Это все бред", — считает Тишковец.

Специалист центра "Фобос" уверен, что причина того, что зима 2019-2020 может стать "самой жаркой" в истории метеонаблюдений, в циклонах, зародившихся в Северной Атлантике.