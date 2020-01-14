Новая медустановка сохраняет органы живыми в течение семи дней

Специалисты из Швейцарии создали установку, которая позволит сохранить жизнедеятельность крупных органов в течение семи дней. По словам ученых, применение данной установки позволит развивать новые направления трансплантологии.

"Теперь мы сможем восстанавливать поврежденную печень, удалять из нее жир или даже выращивать новые органы из ее фрагментов", — подчеркнул один из авторов работы.

Такие внутренние органы человека, как сердце, печень и почки даже при нулевой температуре вне организма можно хранить в течение 12-18 часов. Потом их уже нельзя пересаживать пациенту. По этой причине более 50% изначально пригодных для пересадки органов врачам приходится утилизировать.

Установка может как сохранять, так и восстанавливать поврежденные органы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые создали биопринтер, печатающий органы.