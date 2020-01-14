Экологи раскрыли масштабы загрязнения Баренцева моря микропластиком

Эксперты получили доказательства того, что Баренцево море загрязнено микропластиком и другими веществами.

Ученые выяснили, что количество пластика можно сопоставить с количеством загрязнителей в так называемых "мусорных пятнах" Тихого и Атлантического океанов. Есть несколько версий, объясняющих, как частицы пластика оказались в районе Новой Земли.

Возможно, они попали сюда с морским течением, с проплывающих судов, возможно, их занесли сюда рыбаки.

Анализ показал, что частицы попали сюда с суши, как фрагменты шин и покрышек. Исследователи пришли к выводу, что количество тяжелых металлов пока невелико.

Но в Арктику все больше стали проникать "индустриальные процессы", ранее она была самой экологичной зоной на нашей планете.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что рацион белых медведей в Арктике на четверть состоит из пластика.